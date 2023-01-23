『ピアス シルバー ラウンド フープ レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 32分に出品され03月17日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
クラシック 誇張 大 フープ ピアス レディース リアル 925 スターリング シルバー イレギュラー ラウンド 形 ファイン ジュエリー
スペック
サイドストーン-なし
メタルスタンプ:925
シェープ:不規則
スタイル:誇張
性別:レディース
メタルタイプ:シルバー
メインストーン:なし
#ファインジュエリーズ
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落札価格7840円
165 入札履歴
終了
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