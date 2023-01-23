『カウンターチェア 木製 バーチェア 2脚組 セット 曲線 木目 カーブ チェア PU 昇降 360度回転 インテリア 曲線デザイン 業務用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 38分に出品され04月17日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料 全国 送料無料

サイズ

（約）幅38cm 奥行き40cm 高さ69〜89.5cm 座面の高さ59〜80cm



梱包サイズ

幅 46cm 奥行 45cm 高さ 46cm 14kg



材質

木製部分：プライウッド

脚部：スチール（クロームメッキ加工）



重量

(1脚)約 5.5kg



生産地

中国



納期

1〜2営業日での出荷



備考

※当商品はお客様組み立てとなります。

耐荷重：(1脚)約80kg

他の商品と合わせてご購入された場合、配送が別々になる場合があります。あらかじめご了承くださいませ。



注意事項