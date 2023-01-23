『leg0 City Great Vehicles 60053 Race Car 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 33分に出品され03月30日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7840円
774 入札履歴
終了
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