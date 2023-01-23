『Walthers Cornerstone Series Kit HO Scale Art Deco Highway Underpass【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 24分に出品され03月30日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料。 注文完了後、海外倉庫から国内へ取り寄せの為、2〜3週間でのお届けとなります。日本に到着後、検品し発送させて頂きます。発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。日本郵便、佐川急便にて発送いたします。関税手続きは全て当方で対応致します。稀に税関審査の開封による外箱の損傷がございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。複数購入希望の方は、取り置きをしてまとめて発送させていただきます。(電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器のご検討のお客様へ：商品は並行輸入品である為、電波法上の技術基準に適合致しません。日本国内でご使用する場合、電波法に違反する恐れがございます。ご購入・ご使用には十分ご注意ください。)
ワンピース サウザンド・サニー号 (From TV animation ONE PIECE)
¥ 7837
カワダ(Kawada) ナノブロック 帆船 2500ピース NB-030
¥ 7836
フライホーク 1/700 ドイツ海軍 巡洋戦艦 デアフリンガー 1916 特別版 プラモデル FLYFH1300P
¥ 7835
帆船模型 ブラックパール号 模型 1￥/96スケール プラモデルキット
¥ 7832
フライホークモデル 1/700 ドイツ帝国海軍 巡洋艦 エムデン 初回限定豪華版 プラモデル FLYFH1306S
¥ 7828
タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.14 日本海軍 戦艦 大和 プラモデル 78014
¥ 7827
ウェーブ 1/350 ウォーシップシリーズ 日本海軍駆逐艦 秋月1942/1944 コンバーチブルキット プラモデル BB-101
¥ 7825
モンモデル 1/35 IDF イスラエル主力戦車 マガフ6B ガル・バタシュ プラモデル MTS040
¥ 8232
キョウショウ エッグ R/C BB弾バトルタンク ウェザリング仕様 陸上自衛隊74式戦車 TW004
¥ 8218
『新品即納』{MIL}MAGPUL(マグプル) AFG アングルフォアグリップ BK(ブラック/黒)(MAG411BK)(20220113)
¥ 8218
ドラゴン 1/35 第二次世界大戦 ドイツ軍 ティーガーI初期生産型 ハリコフの戦い マジックトラック付 プラモデル DR6950MT
¥ 8218
ドイツ 鉄道駆逐車 Nr.16（後期） 1/144 塗装済み完成品 German Panzertriebwagen Nr 16 Late 1
¥ 8217
1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車
¥ 8217
1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車
¥ 8217
1/24 MBT 陸上自衛隊10式戦車
¥ 8217
ライフィールドモデル 1/35 ドイツ軍 シュトルムティーガー With フルインテリア プラモデル RFM5012
¥ 8216
タミヤ イタレリ 6452 1/35 イタリア カミオネッタ AS42 サハリアーナ プラモデル
¥ 8216
トランペッター 1/35 GAZ-66 燃料給油トラック プラモデル
¥ 8216
落札価格7840円
461 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！