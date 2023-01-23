『ガンド GUND ぬいぐるみ 4060741 GUND Original Snuffles Teddy Bear， Premium Stuffed Animal for Ages 1 an【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 03時 35分に出品され04月23日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ガンド GUND ぬいぐるみ リアル お世話 かわいい 4060741 GUND Original Snuffles Teddy Bear， Premium Stuffed Animal for Ages 1 and Up， White， 10”

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商品名（自動翻訳）：GUNDスナッフルズ テディベアぬいぐるみ、ホワイト、10"

型番：4060741

海外サイズ：10"

関連：ガンド，GUND，ぬいぐるみ，リアル，お世話，かわいい白色，ホワイト，アニマル，動物

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ポリエステル・ブレンド

輸入品

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