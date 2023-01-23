『1000ピース 金彩 見返り美人 1000-71【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 09時 29分に出品され04月15日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース 金彩 見返り美人 1000-71
【商品説明】
・本体サイズ:50×75cm(10)
・電池:不要
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
458 入札履歴
終了
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