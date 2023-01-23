『ボードゲーム アナバシス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 03分に出品され03月30日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アナバシス ボードゲーム

Selfcreative



【商品説明】

・[セット内容] カード１２２枚 説明書１冊 フィールドボード１枚 フェーズ早見表２ 枚 命中判定サイコロ２個 体力計算用サイコロ１０個 体力カウンター２個 財源カウンター２個 行動力カウンター２個



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 27.30 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ボードゲーム

アナバシス