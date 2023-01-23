『滑り台 すべり台 ブランコ 遊具 すべりだい スライダー 室内 室外 大型遊具 キッズ キッズパーク 子供 バスケットゴール クリスマスプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 53分に出品され03月21日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：すべり台＆ブランコ
商品サイズ：幅138×奥行148×高さ111cm
梱包サイズ：96×48×35cm
本体重量：約8.5 kg
梱包重量：10kg
材質：PP、スチール
耐荷重：約40kg
対象年齢：1-8歳
カラー：ブルー、ピンク
原産国：中国
組立品です
組立時間：約20分
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落札価格7840円
446 入札履歴
終了
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