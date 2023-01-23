『双葉電子工業 FT2F2100B 4PK/S、4PL BA0135【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 09時 51分に出品され03月08日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

双葉電子工業 FT2F2100B 4PK/S、4PL BA0135



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。