『双葉電子工業 FT2F2100B 4PK/S、4PL BA0135【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 09時 51分に出品され03月08日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
双葉電子工業 FT2F2100B 4PK/S、4PL BA0135
【商品説明】
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
990 入札履歴
終了
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