『送料無料◆176-4015 KATO カトー EMD SD70M フラットラジエーター UP ＃4015 エクスカージョン Nゲージ 鉄道模型（ZN108058）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 25分に出品され03月14日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料無料176-4015 KATO カトー EMD SD70M フラットラジエーター UP ＃4015 エクスカージョン Nゲージ 鉄道模型
※こちらの商品を含む配送は送料無料とさせて頂きます。
・ユニオン・パシフィック鉄道のSD70M ＃4015をイベント列車牽引時の姿で製品化
・緑色のノーズ反射防止塗装、銀色の台車、黒のブレーキホイールなど一般貨物用機の塗装とは異なる外観を再現
・フライホイール付動力ユニット採用で、安定した走行が可能
・併結運転を考慮し、トラクションタイヤ無
・ヘッドライト、ナンバーボード点灯
・ナックルカプラー標準装備。カプラートリップピン付属
・DCCデコーダー搭載可能
※お1人様3個まで
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落札価格7840円
166 入札履歴
終了
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