『美女と野獣 コスプレ コスチューム ガストン 大人 男性 シャツ ウィッグ グローブ セット ディズニー キャラクター アニメ 衣装 仮装【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 07時 01分に出品され03月25日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディズニーのアニメーション映画「美女と野獣」より、ベルに求愛するも嫌われてしまう、野獣の敵、筋肉男ガストンのコスプレ用コスチュームセットです。



商品内容

・シャツ

・ウィッグ

・手袋

*ズボンは含まれません



シャツはコットン60% ポリエステル40%， 公式ライセンス商品です。



ブーツはこちらから

http://store.shopping.yahoo.co.jp/acomes/30371.html