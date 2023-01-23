『知育玩具 おもちゃ バランスブロック でこぼこ 20ピース バランス平均台 バランスボード 子供用 平均台 飛び石子ども こども 筋力 柔軟 体幹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 01時 38分に出品され04月03日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品紹介
平均台 ように上に乗り、遊びながら
バランス感覚や運動能力向上を目指せる
マカロンカラー バランスストーン。
工具などは不要で、繋げるだけで
カンタンにバランス遊具が完成！
うねうねとしたウェーブ構造とでこぼこが
足裏 ツボを刺激します。
天候や気温に左右されない で
室内で安全に楽しむことができます
商品詳細
・サイズ:商品画像にてご確認ください。
・セット内容:20パーツセット
(曲線パーツ×8/直線パーツ×8/正方形パーツ×2)
・素材:ポリプロピレン
・対象年齢:1-8歳
(※3歳未満 お子様が遊ぶ際には大人が付き添ってください。)
注意事項
・素人採寸 ため、若干 誤差が出る場合がございます。
・商品写真はできる限り実物 色に近づけるよう徹底しておりますが、
お使い モニター設定、お部屋 照明等により実際 商品と色味が異なる場合がございます。
・入荷時期により、商品・パッケージ 仕様が変更になる場合がございます。
Playmobil Girl with Pony 70060
¥ 7840
leg0 City Great Vehicles Garbage Truck 60220 Building Kit ， New 2019 (90 Piece)
¥ 7840
leg0 Turkey 40033
¥ 7840
TOYANDONA 40pcs Crab Mallets Beating Gavel Toys Mini Wooden Hammers Mallet
¥ 7840
Dissect-It Simulated Synthetic Lab Dissection STEM Toy， Kids Home Learning Science Project， Great for Young Scientists! - Salamander並行輸入品
¥ 7840
XINDEEK 5Pcs DIY Graffiti Tools Painting Brushes，Sponge Brush Set Kids Pain
¥ 7840
Elite Montessori 幼稚園 ソートアクティビティ 色付きボールとカップ並行輸入
¥ 7840
Pidoko Kids Montessori Toys for Toddlers 3 Years - All About Today Board -
¥ 7840
特別価格Mattel Enchantimals Gabriela Gazelle Doll (6-in) ＆ Racer Animal Friend Figure from Sunny Savanna Collection， Small Doll with Removabl並行輸入
¥ 7840
特別価格Mattel Hot Wheels 63 Corvette #90， Green並行輸入
¥ 7840
Bath Toy Storage Jumbo+36 Eco-Safe Educational Foam Baby Bath Letters and N
¥ 7840
特別価格Mattel Hot Wheels Flying Customs 70 Ford Torino並行輸入
¥ 7840
[レゴ]leg0 8683 Minifigures Series 1 Skater LYSB003NZ5F72-TOYS [並行輸入品]
¥ 7840
特別価格Mattel Hot Wheels Flying Customs Volkswagen Caddy， Green並行輸入
¥ 7840
特別価格Crayola Broad Line Markers Bulk， 12 Marker Packs with 10 Colors (58-7790)好評販売中
¥ 7840
STREET WALK Kids Musical Mats， Musical Toys Child Floor Piano Keyboard Mat-
¥ 7840
特別価格Hot Wheels 2020 Honda Series 5/5 - ＆#39;88 Honda CR-X， White 123/250並行輸入
¥ 7840
クリップボード装飾 クリップボードかわいい WAVEYU A4 レターサイズ クリップボードパターン 目立たないクリップ付き 格納式キーホール オフィス学校用品用 星
¥ 7840
落札価格7840円
286 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！