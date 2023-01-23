『知育玩具 おもちゃ バランスブロック でこぼこ 20ピース バランス平均台 バランスボード 子供用 平均台 飛び石子ども こども 筋力 柔軟 体幹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 01時 38分に出品され04月03日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介

平均台 ように上に乗り、遊びながら

バランス感覚や運動能力向上を目指せる

マカロンカラー バランスストーン。

工具などは不要で、繋げるだけで

カンタンにバランス遊具が完成！

うねうねとしたウェーブ構造とでこぼこが

足裏 ツボを刺激します。

天候や気温に左右されない で

室内で安全に楽しむことができます

商品詳細

・サイズ:商品画像にてご確認ください。

・セット内容:20パーツセット

(曲線パーツ×8/直線パーツ×8/正方形パーツ×2)

・素材:ポリプロピレン

・対象年齢:1-8歳

(※3歳未満 お子様が遊ぶ際には大人が付き添ってください。)

注意事項

・素人採寸 ため、若干 誤差が出る場合がございます。

・商品写真はできる限り実物 色に近づけるよう徹底しておりますが、

お使い モニター設定、お部屋 照明等により実際 商品と色味が異なる場合がございます。

・入荷時期により、商品・パッケージ 仕様が変更になる場合がございます。