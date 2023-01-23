『leg0 Technic NEW 6 pcs CHASSIS FRAME LIFTARM Beam Studless 5x11 H Shape Part Piece Mindstorms ev3 NXT robot structure element vehicle car truck【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 05時 16分に出品され03月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7840円
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