『L.L.Bean(エルエルビーン) インサレーテッド・トート スモール キャンバス ソフトクーラー 保冷 Blue ブルー ０ＲＤＴ６２００【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 13時 14分に出品され04月21日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
L.L.Bean(エルエルビーン) インサレーテッド・トート スモール キャンバス ソフトクーラー 保冷 Blue ブルー ０ＲＤＴ６２００
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
271 入札履歴
終了
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