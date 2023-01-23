『New Balance ニューバランス 574 Legacy U574LGRR シューズ スニーカー 靴 シンプル メンズ レディース nb ワインレッド おしゃれ ローカット カジュアル 574【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 04時 18分に出品され05月06日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド
New Balance
商品名
U574LGV1
商品説明
ロングセラー人気のアイコニックモデル「574」のデザインはそのままに、NBヘリテージモデル「990 V2」のNロゴやフレアスタイルのソールを採用し、モダンにブラッシュアップしたLEGACYモデル「U574LG」。
環境に配慮した素材を使用し、ヘリテージカラーで彩りました。
カラー
BURGUNDY (512)
素材・仕様
アッパー：天然皮革、合成繊維
アウトソール：ラバー
D(標準)
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
Skechers Kids Girls GAMBIX III Sneaker (1 US)
¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
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¥ 7840
落札価格7840円
742 入札履歴
終了
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