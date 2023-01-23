『New Balance ニューバランス 574 Legacy U574LGRR シューズ スニーカー 靴 シンプル メンズ レディース nb ワインレッド おしゃれ ローカット カジュアル 574【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 04時 18分に出品され05月06日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド

New Balance



商品名

U574LGV1



商品説明

ロングセラー人気のアイコニックモデル「574」のデザインはそのままに、NBヘリテージモデル「990 V2」のNロゴやフレアスタイルのソールを採用し、モダンにブラッシュアップしたLEGACYモデル「U574LG」。

環境に配慮した素材を使用し、ヘリテージカラーで彩りました。



カラー

BURGUNDY (512)



素材・仕様

アッパー：天然皮革、合成繊維

アウトソール：ラバー

D(標準)

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ New

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