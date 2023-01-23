『《ポイント7倍》ロンシャン LONGCHAMP レディース リュックサック ル・プリアージュ クラブ 折りたたみ 各色 1699 619【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 24分に出品され03月19日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
ブランド： LONGCHAMP / ロンシャン
品番 ： 1699 619
サイズ： 約 H28×W26×D10 cm
重さ ： 約 240 g
ショルダー長さ： 約 〜95 cm
持ち手長さ： 約 14 cm
仕様 ： 内側オープンポケット×1、折りたたみ可能、B5サイズ対応、ファスナー開閉
ライン： Le Pliage Club / ル プリアージュ クラブ
素材 ： ナイロン
付属品：
カラー
ブラック： 1699 619 001
ダークグレー： 1699 619 300
ピンクベージュ： 1699 619 P44
ピンク： 1699 619 P13
ボルドー： 1699 619 209
ネイビー： 1699 619 556
ライトブルー： 1699 619 564
ヒルベリー： 1699 619 645
パープル： 1699 619 P22
モスグリーン： 1699 619 549
ベージュ： 1699 619 P18
※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。
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落札価格7840円
510 入札履歴
終了
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