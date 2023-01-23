『《P7倍_11月1日迄》ロンシャン リュックサック LONGCHAMP レディース ル・プリアージュ クラブ 折りたたみ 各色 1699 619◇【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 31分に出品され04月16日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品情報

ブランド： LONGCHAMP / ロンシャン

品番 ： 1699 619

サイズ： 約 H28×W26×D10 cm

重さ ： 約 240 g

ショルダー長さ： 約 〜95 cm

持ち手長さ： 約 14 cm

仕様 ： 内側オープンポケット×1、折りたたみ可能、B5サイズ対応、ファスナー開閉

ライン： Le Pliage Club / ル プリアージュ クラブ

素材 ： ナイロン

付属品：



カラー

ブラック： 1699 619 001

ダークグレー： 1699 619 300

ベージュ： 1699 619 P18

ピンク： 1699 619 P13

ネイビー： 1699 619 556

ライトブルー： 1699 619 564

ヒルベリー： 1699 619 645

モスグリーン： 1699 619 549

ピンクベージュ： 1699 619 P44

ボルドー： 1699 619 209

パープル： 1699 619 P22



※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 《P7倍_11月1日迄》ロンシャン

リュックサック

LONGCHAMP

レディース

ル・プリアージュ

クラブ

折りたたみ

各色

1699

619◇