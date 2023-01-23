【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド EC-342 メタルシリーズ メガネ 超軽量フレーム 超弾力 ステンレス ハグ・オザワ 名眼 2021【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 EYEsCLOUD(アイクラウド)

EC-341 メタルシリーズ



サイズ：5020-142 H41.5mm

カテゴリー：ユニセックス

フレーム形状：フルリム

素材：ステンレス/ウルテム

玉型：ボストン



EC-342-1

カラー：ブラック／ダークレッド



EC-342-2

カラー：グレーシャーリング／ブラックシャーリング



EC-342-3

カラー：アンティークブラウン／ブラウンデミマット



EC-342-4

カラー：カーキシャーリング／パールグレーマット





※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。

※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。