『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド 小顔シリーズ EC-1020 メガネ 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 33分に出品され03月26日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 EYEsCLOUD(アイクラウド)

ES-1020 小顔シリーズ



モダンには1ミリ間隔でスリットが入っていて、モダンを

切る事で、テンプルを135〜125ミリまでサイズダウンすることが可能で、

お子様にも対応できるように設計されています。



サイズ：5014-135 H27.0mm

カテゴリー：ユニセックス

フレーム形状：フルリム

素材：ウルテム

玉型：スクエア



EC-1020-1

カラー：マットブラック(シルバー)



EC-1020-2

カラー：マットネイビー/ライトブルー



EC-1020-3

カラー：ブラック/レッド



EC-1020-4

カラー：パープル



EC-1020-5

カラー：ブラウン/マットブラウン(イエロー)



EC-1020-6

カラー：アクアブルー



※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。

※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。