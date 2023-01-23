『ダイワ(Daiwa) 釣り 偏光 サングラス オーバーグラス DO-4033 グレーフラッシュシルバーミラー 04991494【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 46分に出品され03月17日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 撥水機能搭載ラージサイズ偏光オーバーグラス。 ?眼鏡の上から違和感無く装着できる大きめなサイズ?軽量TR90ハイカーブフレーム採用で遮光性UP?ミラーコートにより逆光・日射の眩しさを軽減?オリジナルセミハードケース&ホールドストラップ付き?サイズ:43×145mm?素材:レンズ・ポリカーボネイト?フレーム・TR90(ナイロン)