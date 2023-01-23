『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド ミライ EM-101 メガネ 子供 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼 2021【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 03時 03分に出品され04月20日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《商品説明》
材質：RILSANR CLEAR G850
トウゴマ（ヒマとも呼ばれるトウダイグサ科トウゴマ属の木質草本）を原料にした植物由来の樹脂素材。
石油資源の使用を減らし、生産時のCO2削減に繋がります。
抗菌仕様（フロント/テンプル)
《フレーム》
カテゴリー：こども
フレーム形状：フルリム
レンズ幅 ：46.0
鼻幅：15.0
テンプル長：135.0
天地幅：27.5
玉型：オーバル
生産国：韓国
カラー1：ブラック/レッド
カラー2：ネイビー/ネイビーマット
カラー3：ブラウン/ブラウンマット
カラー4：レッド/ワインマット
※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。
※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。
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落札価格7840円
596 入札履歴
終了
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