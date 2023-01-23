『オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1000【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 08時 34分に出品され05月05日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 腕を通すだけで、正しい測定姿勢をつくる「可動式腕帯」

一人ひとりの腕にあわせた最適加圧

「不規則脈波」検出機能を搭載



