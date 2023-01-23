『ベストアンサーの宝ストア 手袋 ブラック M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 08時 21分に出品され04月22日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベストアンサーの宝ストア 手袋 ブラック M



【商品説明】

・3段階の温度切替機能搭載

・スイッチオンから約30秒で既定温度に到達

・フル充電から最長約8時間使用可能(低温設定時)

・輸入商品になりますので若干の汚れや輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。 必ずご理解の上ご購入ください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



＊賞味（消費）期限につきまして＊

商品画像は見本でございます。

当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。

カテゴリ ファッション

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