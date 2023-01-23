『NEMO (ニーモ) スイッチバック レギュラー NM-SWB-R【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 12時 08分に出品され03月16日 12時 08分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包サイズ目安】

高さ : 13.97 cm

横幅 : 15.24 cm

奥行 : 53.34 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・R値(ASTM) : 2.0

・クローズドセルフォーム、メタライズドフィルム