『新米 米 お米 30kg 銀河のしずく 玄米30kg 令和5年産 岩手県産 白米・無洗米・分づきにお好み精米 送料無料 当日精米【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 18分に出品され05月03日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『銀河のしずく』



岩手県が約10年の歳月をかけて、作りだした新ブランド米「銀河のしずく」。お米一粒一粒が白くてつややか。そして、かろやかな食感。岩手県の本気が感じられる、食卓の新しい主役となるお米です。



ほのかな甘みが感じられる口当たりは、もう食卓には欠かせません。冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適。岩手県の大自然で育まれたお米、「銀河のしずく」。

あっさりとした粘りと甘みが魅力です。