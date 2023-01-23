『プチギフト お茶 メッセージ 入り 個包装 ティーバッグ 50個 セット 「ほんのきもちです」 異動 退職 お礼 お配り お祝い プレゼント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 16分に出品され03月12日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プチギフト お茶 メッセージ 入り 個包装 ティーバッグ 50個 セット 「ほんのきもちです」 異動 退職 お礼 お配り お祝い プレゼント
【商品説明】
・【セット内容】個包装八女煎茶ティーバッグ（ヒモ付き） 2.５g入×50個。 ささやかな感謝の気持ちを手軽なティーバッグに込めて。ご訪問先やイベント、異動や退職時の御挨拶、お配り用など、様々な場面でのプレゼントにオススメです。
・【内容量】250ｇ（2.5ｇ×50ヶ入り）
・【原料原産地名】福岡県産八女茶100％使用
・【特徴】入っているお茶は、八女茶100％使用の上級煎茶。急須のいらないヒモ付きのマグカップ用なので、どなたにもお喜びいただけます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
大容量お得な2袋セット HARNEY & SONS社ホットシナモンスパイスティー453g入り×2袋 茶葉 ティーパックではございません
¥ 7840
伊藤園 TULLYS＆TEA タリーズ＆ティー はちみつ レモン＆ジンジャー 38g×320袋[20袋×16箱]【3〜4営業日以内に出荷】紅茶 ティーパック[送料無料]
¥ 7840
宇治森徳 17ブレンド茶 ティーバッグ (6g×30P)×20袋（送料無料）直送
¥ 7840
宇治森徳 お徳用抹茶入り玄米茶 300g×20袋（送料無料）直送
¥ 7840
（まとめ）名糖 スティックメイト4種のフルーツティーアソート 1セット（72本：24本×3箱）〔×5セット〕〔代引不可〕
¥ 7839
（まとめ）名糖 スティックメイト4種のフルーツティーアソート 1セット（72本：24本×3箱）〔×5セット〕〔代引不可〕
¥ 7839
マリアージュ フレール 紅茶の贈り物 (マルコポーロ ダージリンプリンストン アールグレイフレンチブルーNGS-7)
¥ 7837
リプトン紅茶 リーフティー レストランブレンド 2.26kg
¥ 7837
リプトン紅茶 リーフティー レストランブレンド 2.26kg
¥ 7837
鹿児島紅茶&一番煎茶ティーバッグ詰合せ
¥ 7835
三田飲料 抹茶シロップ 1000ml×12本
¥ 7834
ネパール紅茶 2014年 ファーストフラッシュ ジュンチヤバリ茶園 500ｇ J-1 HOR
¥ 7832
片岡物産 トワイニングチャイミルクティー 5本
¥ 7832
日本緑茶センター やさしいデカフェ紅茶 アールグレイ ティーバッグ10×2袋お試しセット
¥ 7832
新宿高野 ご自宅用紅茶セットEA ダージリン ( TAKANOシルバーラベル 80g×5袋 ) 紅茶 茶葉 リーフティー ( 簡易袋入 )
¥ 7832
遠藤製餡 北海道産 あずき美人茶 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)
¥ 7830
遠藤製餡 北海道産 あずき美人茶 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)
¥ 7830
Lipton Herbal Tea， Peach Mango リプトンハーブティー、ピーチマンゴー、ティーバッグ カフェインフリー20杯分
¥ 7828
落札価格7840円
567 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！