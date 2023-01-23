『プチギフト お茶 メッセージ 入り 個包装 ティーバッグ 50個 セット 「ほんのきもちです」 異動 退職 お礼 お配り お祝い プレゼント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 16分に出品され03月12日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

プチギフト お茶 メッセージ 入り 個包装 ティーバッグ 50個 セット 「ほんのきもちです」 異動 退職 お礼 お配り お祝い プレゼント



【商品説明】

・【セット内容】個包装八女煎茶ティーバッグ（ヒモ付き） 2.５g入×50個。 ささやかな感謝の気持ちを手軽なティーバッグに込めて。ご訪問先やイベント、異動や退職時の御挨拶、お配り用など、様々な場面でのプレゼントにオススメです。

・【内容量】250ｇ（2.5ｇ×50ヶ入り）

・【原料原産地名】福岡県産八女茶100％使用

・【特徴】入っているお茶は、八女茶100％使用の上級煎茶。急須のいらないヒモ付きのマグカップ用なので、どなたにもお喜びいただけます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。