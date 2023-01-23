『岡山 白桃 清水白桃 2kg 約6玉〜8玉 岡山桃 桃 もも お中元 贈答用 秀品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 12時 42分に出品され04月20日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名

清水白桃

産地

岡山産

内容量

約 2K

6〜8玉入り



発送時期

7月下旬頃よりご注文順に順次発送予定

※天候により発送時期が前後する場合が御座います。