ドメーヌ デ エリティエ ルイ ジャド ボーヌ プルミエクリュ クロ デ ズルシュール モノポール 2014 ピノノワール Pinot Noir 赤ワイン 750ml【2025年度カレンダ】

商品説明

ルイ・ジャド社 Louis Jadot1859年

銘醸畑に彩られたルイ・ジャドの歴史

ルイ・ジャド社は1859年に、由緒あるブドウ栽培家としての歴史を有するジャド家のルイ・アンリ・ドゥニ・ジャドによって創設されました。

1794年からジャド家が所有するシュヴァリエ・モンラッシェ・レ・ドゥモワゼルの総面積の半分や、1826年に取得したボーヌ・ヴィーニュ・フランシュのプルミエ・クリュで、現在までモノポールであるクロ・デ・ズルシュールに加え、ブルゴーニュの銘醸格付け畑を次々に取得し、現在約240haの自社畑を所有するブルゴーニュ有数の大ドメーヌとなるとともに、優れた品質のワインを提供するネゴシアン・エルブールとしても高い評価を受けています。

テロワールを反映した個性豊かなワイン造り

ルイ・ジャド社のワイン造りの目的は、自らが誇りとするブルゴーニュの真のテロワールを、それぞれのワインを通じて表現することであり、長い将来にわたってそのテロワールが維持されていくことです。

そのために、約20年以上前から化学肥料や農薬の使用を排除するなどオーガニックな取り組みを強化しており、2019年にはHVE(High Environmental Value 環境価値重視認定)の最高位であるレベル3を取得しました。

HVE認証取得 Haute Valeur Environnementale最高峰レベル3取得とは?

日本の数倍厳しいと言われる、フランス農水省による、環境価値重視認定制度のことです。

持続可能な栽培に関する基本的な知識と実践。

厳しい16の環境基準に準拠している畑、醸造所、カーヴを所有。

生物多様性の尊重、害虫対策、肥料および灌漑の管理にいたるまで、厳しい環境基準をクリアしております。

「身体にやさしく、社会や環境のことも考えられたワイン」として、ルイ・ジャドは地球に、人に、生物に優しい最高の作り手です。

醸造は天然酵母を使用し、じっくりと時間をかけて行います。

最先端の設備を備えたボーヌのラ・サブリエール醸造所を主軸に、コート・シャロネーズのジヴリにあるブルゴーニュ・ジェネリック専用の醸造施設、またシャブリ、ボージョレなど、ブルゴーニュ各所に醸造所を配置し、ルイ・ジャド社のワインの品質をさらに高めるに至っています。

自社畑の殆どがグラン・クリュとプルミエ・クリュ

ルイ・ジャド社がコート・ドール地区に所有する自社畑のほとんどがグラン・クリュとプルミエ・クリュで占められていることは特筆すべき点です。

所有形態に応じて、「ドメーヌ・デ・エリティエ・ルイ・ジャド」、「ドメーヌ・ルイ・ジャド」、「ドメーヌ・ガジェ」、「ドメーヌ・デュック・ド・マジェンタ」等に分かれ、それぞれワインのラベルに明記されています。

さらに、1996年にボージョレの名門ワイナリー「シャトー・デ・ジャック」、2008年にプイィ・フュイッセのトップ・ドメーヌとして名高いドメーヌ・フェレ、2017年にはコート・ド・ボーヌに数々の有力畑を所有するプリュール・ブルネを獲得し、ブルゴーニュにおけるポートフォリオを更に充実させました。 ラベルのモチーフは酒神バッカスです。アフロでもヘビでも有りません。

頭に乗っているのは、ブドウなのです。

ルイ・ジャドのラベルで販売されるワインは、すべてブルゴーニュ地方のA.O.C.格付けのワインで、ローマ神話に登場する酒神バッカスのデザインが施されています。

これは、ルイ・ジャド社が創設当初から、グラン・クリュからシンプルなA.O.C.ブルゴーニュに至るまで、すべてのアぺラシオンに対して同等の価値を置き、同等の熱意を持ってワイン造りを行っていることを示しています。

縁取りが施されたバッカスの顔と淡いイエローのラベルは、一目でルイ・ジャド社のワインであることが分かります。

思えば、90年代の札幌のソムリエ対策講座の模擬試験でルイ・ジャドのラベルについても問題が出ました。

頭に乗っているものは?

誰も答えられませんでした。一番多い回答が「ヘビ」だったのです。アフロと答える生徒もいました。

Domaine des Heritiers Louis Jadot Beaune 1er Cru Clos des Ursules

ボーヌでは最高峰の畑、偉大なモノポールはボーヌのラ・ターシュ!

畑はコート・ド・ボーヌの中で最も広く、北はサヴィニー・レ・ボーヌ村、南はポマール村に隣接しています。

プルミエ・クリュのヴィーニュ・フランシュを囲む壁に接した一角に位置し、その広さは2.75haとなります。

クロ・デ・ズルシュールは、1826年にルイ・アンリ・ドゥニ・ジャドによって購入されて以来、代々ジャド家によって単独所有(モノポール)されてきた、歴史ある銘醸畑となります。

テロワールに最大限敬意を払って造られ、ボーヌのプルミエ・クリュでは最高峰となるこのワインは、スパイスや赤い果実の香りが感じられ、かすかに大地を感じさせるようなブーケがあります。

心地よくきめの細かいタンニンをともなった、優しく調和のとれたワインです。



Rating (90 - 92) Drink Date 2017 - 2032

Reviewed by Neal Martin Issue Date 31st Dec 2015

Source 222, The Wine Advocate

The 2014 Beaune 1er Cru Clos des Ursules has a clean and precise bouquet in the making, with subtle rose petal scents infusing the red cherry and strawberry fruit -- a mineral seam just underneath. The palate is supple on the entry, fleshy so that you almost miss the structure that frames this Clos des Ursules. There is good tension here with a twist of citrus lemon on the finish. This is impressive and long term.