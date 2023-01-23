『アメリカ産 大豆 5kg×5 計25kg / チャック付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 14時 33分に出品され04月21日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容量：５ｋｇ×５（計２５ｋｇ）

原材料：大豆

原産地：アメリカ産

保存方法：高温多湿、直射日光を避けて保存して下さい

賞味期限：2024年11月以降

詳細：2021年産

アレルギー：当工場では、小麦、そば、卵、乳成分、落花生、えび、かにを含む製品を製造しています。

