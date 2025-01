人気 焼酎 ギフト 魔王 喜六 1800ml プレゼント お祝い お誕生日【お歳暮】

商品情報

人気焼酎ギフト 魔王・喜六 1800ml 箱入り2本セットになります。



こちらの商品は、ギフト用として出品しております。

ラッピングのイメージは写真でご確認ください。

包装紙、リボンの色味は変わる場合がございます。

用途に合わせて、シールは変更できます。



種類:Especially for you・For you・お誕生日おめでとう・ありがとう の4種類です。



出来る限りご要望にお応えできるよう努めてまいります。

事前にお気軽にお問い合わせくださいませ。



シールのご希望がございましたら、ご注文の備考欄にご希望のシールをご入力下さい。

通常は、Especially for you・For you のどちらかになります。