『もち粉JDR 20kg 業務用 和菓子【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 54分に出品され03月08日 15時 54分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※業務用商品の為、個人様への販売はお断りさせて頂く場合がございます。



「コシ」「粘り」のある生地に仕上がります。

主に大福、あんころ餅など

商品詳細

＜商品名＞

もち粉JDR

＜原材料名＞

水稲もち米

＜原産国＞

国産

＜内容量＞

20kg

＜アレルギー

特定原材料＞

米は現在表示の義務なし (米粉専用工場のためコンタミなし)

＜賞味期限＞

製造日より12ヶ月

＜保存方法＞

直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管してください。(25)

開封後はなるべく早くご使用ください。

＜注意事項＞

水濡れ厳禁。破袋注意。虫、鼠害注意。

※商品詳細には、メーカーの規格書に基づいた内容を記載しております。



餅粉 / 大福 / 豆大福 / あんころ餅