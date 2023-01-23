『もち粉JDR 20kg 業務用 和菓子【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 54分に出品され03月08日 15時 54分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※業務用商品の為、個人様への販売はお断りさせて頂く場合がございます。
「コシ」「粘り」のある生地に仕上がります。
主に大福、あんころ餅など
商品詳細
＜商品名＞
もち粉JDR
＜原材料名＞
水稲もち米
＜原産国＞
国産
＜内容量＞
20kg
＜アレルギー
特定原材料＞
米は現在表示の義務なし (米粉専用工場のためコンタミなし)
＜賞味期限＞
製造日より12ヶ月
＜保存方法＞
直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管してください。(25)
開封後はなるべく早くご使用ください。
＜注意事項＞
水濡れ厳禁。破袋注意。虫、鼠害注意。
※商品詳細には、メーカーの規格書に基づいた内容を記載しております。
餅粉 / 大福 / 豆大福 / あんころ餅
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ダーク
¥ 8193
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ブラッ
¥ 8193
さわら製 飯枢(上物)のせ蓋型 18cm
¥ 8190
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビ
¥ 8181
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ダーク
¥ 8181
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ブラッ
¥ 8181
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビ
¥ 8136
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ダーク
¥ 8136
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ブラッ
¥ 8136
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビ
¥ 8106
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビ
¥ 8102
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ダーク
¥ 8102
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ セミダブル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ブラッ
¥ 8102
西川 ニューマイヤー毛布 (毛羽部分) シングル 洗える マタノアツコ おさかな 日本製 やわらか あたたか とろふわ コンパクト 軽量 ブルー FQ
¥ 7949
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ シングル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビー
¥ 7949
西川 (Nishikawa) [エアー] 専用 ラップシーツ シングル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ダークグ
¥ 7949
西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル 洗える 綿100％ やわらか ビエラ織り イトリエ 日本製 ベージュ PK22900678
¥ 7900
木曽工芸 おひつ 江戸型 日本製 木製 さわら 1.5合用
¥ 7896
落札価格7840円
109 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！