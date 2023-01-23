『農場の家畜羊のための頑丈な馬蹄ニッパー蹄鉄工ツールの鋭さ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 10分に出品され03月22日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 説明:

蹄ニッパートリマーの先端は鋭く.安全で耐久性があります.

ゴム製のハンドルで.肌触りが良く.脱落しません.

金属材料.表面は塗料でメッキされており.錆びることはありません.

機器を損傷から保護するための階層設計.

接続ポートはネジで取り付けられており.取り外し可能で使いやすいです.

仕様:

使用する:牛の蹄の病気には.足の腐敗.蹄の変形.蹄の葉の炎症.蹄の皮膚炎.新生物.足のびらん.足の傷などの種類があり.蹄の先端を切断するために使用されるナックル鉗子を修復し.蹄の壁の端を角質を避難させ.蹄底の汚染を取り除き.牛の蹄の足の病気の効果的な予防と治療.乳牛の健康を守ります!

サイズチャート:

410mm /16.14インチ

パッケージに含まれるもの:

1 *蹄ニッパートリマー

注意:

1.手動測定による若干の誤差を許容してください. 2.異なるモニター間の違いにより.写真はアイテムの実際の色を反映していない場合があります. 3.素晴らしいオンラインをお祈りします!...