『農場の家畜羊のための頑丈な馬蹄ニッパー蹄鉄工ツールの鋭さ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 10分に出品され03月22日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
蹄ニッパートリマーの先端は鋭く.安全で耐久性があります.
ゴム製のハンドルで.肌触りが良く.脱落しません.
金属材料.表面は塗料でメッキされており.錆びることはありません.
機器を損傷から保護するための階層設計.
接続ポートはネジで取り付けられており.取り外し可能で使いやすいです.
仕様:
使用する:牛の蹄の病気には.足の腐敗.蹄の変形.蹄の葉の炎症.蹄の皮膚炎.新生物.足のびらん.足の傷などの種類があり.蹄の先端を切断するために使用されるナックル鉗子を修復し.蹄の壁の端を角質を避難させ.蹄底の汚染を取り除き.牛の蹄の足の病気の効果的な予防と治療.乳牛の健康を守ります!
サイズチャート:
410mm /16.14インチ
パッケージに含まれるもの:
1 *蹄ニッパートリマー
注意:
1.手動測定による若干の誤差を許容してください. 2.異なるモニター間の違いにより.写真はアイテムの実際の色を反映していない場合があります. 3.素晴らしいオンラインをお祈りします!...
Coronet 中空口ルーズリング 馬ビット 5 1/2-Inch
¥ 7840
農場の家畜羊のための頑丈な馬蹄ニッパー蹄鉄工ツールの鋭さ
¥ 7840
手袋 ロッケル マイクロメッシュ RK249 モカ/ゴールド 8.5サイズ スタイリッシュ 馬術 乗馬 馬 グローブ ドイツ Roeckl ボRD
¥ 7840
手袋 ロッケル マイクロメッシュ RK249 グレー 黒/ゴールド マリーン スタイリッシュ 馬術 乗馬 馬 グローブ ドイツ Roeckl ボRD
¥ 7840
手袋 ロッケル マイクロメッシュ RK249 黒/ゴールド マリーン 9.0サイズ スタイリッシュ 馬術 乗馬 馬 グローブ ドイツ Roeckl ボRD
¥ 7840
Wrangler Riggs Workwear メンズ 半袖パフォーマンスTシャツ US サイズ: Large カラー: グレイ並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Riggs Workwear メンズ 半袖パフォーマンスTシャツ US サイズ: Large カラー: グリーン並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Woven Shirts， Brittany Blue Plaid， Medium並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Woven Shirts， Blue Nights Plaid， X-Large並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Woven Shirts， Brittany Blue Plaid， Large並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Woven Shirts， Rosewood Plaid， X-Large並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Woven Shirts， Blue Plaid， X-Large並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Riggs Workwear レディース 3/4スリーブ パフォーマンスTシャツ US サイズ: X-Large カラー: グレイ並行輸入品
¥ 7840
Wrangler SHIRT メンズ US サイズ: Small カラー: グリーン並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Authentics Mens Short Sleeve Classic Woven Shirt， Light Chambray， L並行輸入品
¥ 7840
HOUSE_BRAND Female XL grass blank並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Classic Twill Shirt， Tawny Port Chambray， M並行輸入品
¥ 7840
Wrangler Authentics Mens Short Sleeve Classic Twill Shirt， Dark Chambray， S並行輸入品
¥ 7840
落札価格7840円
80 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！