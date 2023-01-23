『宇崎日新 極技 筏 モバイル 先調子(並継) 1504 1.5m【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 19時 40分に出品され03月20日 19時 40分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：宇崎日新極技 筏シリーズに「モバイルタイプ」を追加! 130・150の長さで仕舞寸法37cm、42cmと圧倒的な小継仕舞となっております! 穂先部は本体収納式となり、旅のお供や鞄の中にも忍ばせやすいアイテムとなっております。アクションは入門者から上級者までご満足頂ける先調子仕様となります。