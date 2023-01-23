『手袋 ロッケル マイクロメッシュ RK249 白 7.0サイズ スタイリッシュ 馬術 乗馬 馬 グローブ ドイツ Roeckl ボRD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 07分に出品され03月09日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドイツ馬術チームの要望に応え開発された手袋。
スポーティーで、ひと味違う凝ったデザイン。
機能性も抜群。
甲の部分はマイクロメッシュとメッシュで作られた生地。
とても軽く、つけた際や手を握る際にも違和感を覚えない程快適です。
手のひら側は、エラスティックがきき、
ノンスリップ仕様のDrytec G5という生地を採用。
手綱の感触も十分に確認できます。
障害にも馬場にもおすすめです。
装着したまま、スマートフォンなどのモバイル機器がお使いいただけます。
洗濯機での洗濯が可能です。
品 番：RK249
サイズ：7.0
カラー：白
生産国：ドイツ
入 数：1双
※海外からの取り寄せ品になりますので、2ヶ月程度かかる場合がございます。
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落札価格7840円
151 入札履歴
終了
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