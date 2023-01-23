『アノン ヘルメット 子供用 2024 23-24 ANON RIME3 ラウンドフィット / MARITIME 53-55cm スノーボード キッズ KIDS ジュニア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 17時 50分に出品され04月09日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アノン ヘルメット 日本正規品
KIDS ANON RIME HELMET
スケートボードスタイルのヘルメット。オン&オフスノーで、キッズの頭をしっかりプロテクトしましょう。
Kids RimeはEnduraシェル構造採用で、永続的な耐久性と衝撃に対する強度を兼ね備えています。
マルチシーズン対応で、パッシブベンチレーションがゴーグルをクリアに保ち、
クラシックフリースのライナーと取外し可能なイヤーパッドが優れた保温性と快適性を提供します。
ディテール
重量: 595g
Enduraシェル構造
アノン ヘルメット，子供用，キッズ，ジュニア，anon，スノボ ヘルメット アノン，スノーボード ヘルメット，バートン アノン ヘルメット
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落札価格7840円
454 入札履歴
終了
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