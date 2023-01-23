『ロードバイク サングラス UVEX ウベックス uvex sportstyle 228 スポーツスタイル 228 ブラック / サンドマット 4043197345444【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 18分に出品され04月06日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
視野の広いシールドは、上下のフレームが着脱可能で様々なスタイルでの使用が可能です。
ダイレクトレンズベンチレーションとuvex supravision（曇り止め）テクノロジーの組み合わせによりハードなスポーツにもしっかりと対応します。
COLOR：PRODUCT CODE
ブラック / サンドマット
53.2.067.2816
ミラーシルバー （cat.3）
400nm
Features
uvex supravision
イージークリーン
リムーバブルフレーム
アジャスタブルノーズパッド
アジャスタブルイヤーピース
ダイレクトレンズベンチレーション
UVA，UVB，UVC protection up to 400 nm
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落札価格7840円
906 入札履歴
終了
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