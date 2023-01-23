『プリンス prince ラケット パワーライン レディ 100 POWER LINE LADY 100 7TJ034【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 16分に出品され03月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
女性にも扱いやすい270gの軽量設計。
4S搭載で楽に飛ばせる中厚フルカーボンモデル。
サイズ
|ヘッドサイズ
|100平方インチ
|全長
|27.0インチ
|フレーム厚
|23.0-24.5-22.0mm
|重さ（フレーム）
|平均270g
|ストリングパターン
|16×19
素材 品質
カーボン
カラー
ブラック×マゼンタ
その他
専用フルケース付（ブラック）
推奨テンション（lbs）：45±5
※ストリング張上げ
※ステンシルマークは入りません。
発売月
2017年2月
国内正規取扱メーカー
グローブライド株式会社
商品カテゴリ
商品コード
pri-rk17-7tj034
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¥ 7840
プリンス prince ラケット パワーライン レディ 100 POWER LINE LADY 100 7TJ034
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落札価格7840円
624 入札履歴
終了
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