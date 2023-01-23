『プリンス prince ラケット パワーライン レディ 100 POWER LINE LADY 100 7TJ034【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 16分に出品され03月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

特徴 女性にも扱いやすい270gの軽量設計。

4S搭載で楽に飛ばせる中厚フルカーボンモデル。 サイズ ヘッドサイズ 100平方インチ 全長 27.0インチ フレーム厚 23.0-24.5-22.0mm 重さ（フレーム） 平均270g ストリングパターン 16×19 素材 品質 カーボン カラー ブラック×マゼンタ その他 専用フルケース付（ブラック）

推奨テンション（lbs）：45±5

※ストリング張上げ

※ステンシルマークは入りません。 発売月 2017年2月 国内正規取扱メーカー グローブライド株式会社 商品カテゴリ テニスステーション メーカー プリンス ラケット スポーツ テニス ラケット 硬式

商品コード pri-rk17-7tj034