『仕切ネット 1m×50m 防球ネット 防護ネット 防風 防塵 簡易仕切りネット 運動会 グラウンド囲い 学校 スポーツ施設 教育施設 グラウンド 運動場 S-0923-0924【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 16分に出品され03月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 防球や仕切りに適した簡易ネット！

運動会の防護仕切り、通路の確保、グラウンドの仮囲い、防風・防塵などに使用できます。

単管パイプ、ロープ杭、鉄柵などあらゆる物に取付けが可能です。

低予算で済ませたい場合の最適なネットです。

教育施設やスポーツ施設で活躍します。



商品番号

LS-S-0923-0924



完成品（新品）



※配送の注意事項がございます。詳細は下記表をご確認ください。

※こちらはネットの販売ページです。クイ等は付属いたしません。

※重く小さな球は抜ける場合があります。



カラー

オレンジ、グリーン



サイズ

寸法：高さ1000×長さ50000mm

重量：7kg



仕様

ポリエチレン



・日本製



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配送情報

配送料 送料 Bランク/個 (軒先渡し)

※配送先によって送料が異なりますので下のランク別送料表を必ずご確認ください。



配送の注意事項

受注生産のため、発送までに2週間前後お時間を頂きます。