『アノン ヘルメット 子供用 2024 23-24 ANON RIME3 ラウンドフィット / CORAL 53-55cm スノーボード キッズ KIDS ジュニア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 07時 25分に出品され03月18日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アノン ヘルメット 日本正規品

KIDS ANON RIME HELMET



スケートボードスタイルのヘルメット。オン&オフスノーで、キッズの頭をしっかりプロテクトしましょう。

Kids RimeはEnduraシェル構造採用で、永続的な耐久性と衝撃に対する強度を兼ね備えています。

マルチシーズン対応で、パッシブベンチレーションがゴーグルをクリアに保ち、

クラシックフリースのライナーと取外し可能なイヤーパッドが優れた保温性と快適性を提供します。



ディテール

重量: 595g

Enduraシェル構造





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