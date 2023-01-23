『マイフレックス(Miflex) カーボンHD高圧ホース15cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 39分に出品され04月01日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マイフレックス(Miflex) カーボンHD高圧ホース15cm



【商品説明】

・カラー：カーボン

・サイズ：直径7.5mm

・ネジ径：M7/16” UNF， F7/16" UNF

・長さ：15cm



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 4.60 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。