『マイフレックス(Miflex) カーボンHD高圧ホース15cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 39分に出品され04月01日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マイフレックス(Miflex) カーボンHD高圧ホース15cm
【商品説明】
・カラー：カーボン
・サイズ：直径7.5mm
・ネジ径：M7/16” UNF， F7/16" UNF
・長さ：15cm
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
53 入札履歴
終了
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