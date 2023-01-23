『プリアンファ CCキューティクルリムーバー 30mL 6個セット 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 07時 46分に出品され05月15日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プリアンファ キュアコスメティック キューティクルリムーバー（CURE COSMETICS Cuticle Remover）キューティクルケアが簡単な爪用化粧品。肌に付かず、衛生的なスポイトタイプ。トロリとしたジェルタイプだから流れにくい。安心、安全な国内生産の製品です。豊富な美容成分を含むアルガンオイル配合。無香料・無着色