『Esschert Design クラシックレリーフドアマット並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 26分に出品され03月15日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。日本へ輸送する都合上、お届けまで5~14営業日程お時間を頂いております。天候による運行状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。外箱の傷みは初期不良の対象外となります。「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご了承くださいませ。安心してご利用いただけますよう、最後まで親切、丁寧な対応を心掛けております。
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落札価格7840円
804 入札履歴
終了
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