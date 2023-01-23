『花器 花瓶 水盤 D17【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 44分に出品され03月12日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
萬古焼の花器・水盤です。
三角の形状に丸い活け口が印象的な花器です。淡い色合いでどんな花にも合う形での存在感を出す一品です。
【 サイズ 】 幅：38.0×奥行：7.0×高さ：17.0cm
【 材質 】 陶器
【 重さ 】
※日本製
出荷の際にシリコン防水加工を施してからの出荷を行っています。
その為、乾燥までに1日程度お時間がかかる場合がございます。
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落札価格7840円
607 入札履歴
終了
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