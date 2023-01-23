『花器 花瓶 水盤 D17【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 44分に出品され03月12日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 萬古焼の花器・水盤です。

三角の形状に丸い活け口が印象的な花器です。淡い色合いでどんな花にも合う形での存在感を出す一品です。



【 サイズ 】 幅：38.0×奥行：7.0×高さ：17.0cm

【 材質 】 陶器

【 重さ 】

※日本製



出荷の際にシリコン防水加工を施してからの出荷を行っています。

その為、乾燥までに1日程度お時間がかかる場合がございます。



花器，水盤，花瓶，投入れ，一輪挿し，池ノ坊，池坊，古流，遠州流，未生流，小原流，草月流，嵯峨御流，防水，国産，日本製，萬古焼，万古焼，花入れ，花生け，陶器，自由花，花びんフラワーベース，送料無料，教室，生け花，手作り

引き出物，結婚お祝い，内祝，快気御祝，御挨拶，ギフト，贈り物，ガラス花瓶，母の日，贈答品