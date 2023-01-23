『アーティフィシャルフラワー ドライフラワー かぼちゃアレンジ juno先生作 juno2109002【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 15時 15分に出品され03月25日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
生花により近い質感のアーティフィシャルフラワーと自然由来のドライフラワーを使用した華やかなアレンジメント。
オータムベリーピンク、アネモネピック、コスモスピック、メリルハイドレンジア、ライラックピック、ゴールドカスミ、グリーンを使用しています。
クリアケースに入れてお届けします。
花器素材：発泡スチロール
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落札価格7840円
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終了
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