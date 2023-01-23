『(まとめ) 豊稔企販 光山作 裏目式薄鎌 180mm HT-0346 1丁 〔×5セット〕〔代引不可〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 48分に出品され03月05日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) 豊稔企販 光山作 裏目式薄鎌 180mm HT-0346 1丁 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。 [ HT-0346 ]