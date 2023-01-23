『埋め込み用 ウッドポール固定金具 4個セット S-UBN72-4P 完成品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 32分に出品され04月02日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。



※【調整付】金具を打ち込む際に、角度がずれてしまうことがあります。その場合は、ボルトをゆるめることで、上部を回転させて微調整できます。

※金具の埋め込み部分が約35cmあります。設置位置の土中に障害物がないかご確認の上、設置してください。

※地面が柔らかい場合、モルタルやコンクリートを併用するなど、補強をお願いいたします。



商品名：土中用支柱固定金具 調整付き（4個）

型番：S-UBN72-4P

カラー：ブラック

サイズ（約）：幅140×奥行140×高さ460mm

重量（約）：1.6kg（1個あたり）

材質：スチール

仕上げ：粉体塗装

組立区分：完成品



全国一律900円

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかりますので、事前にお問い合わせ下さい。



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