『光触媒 造花 光の楽園 ゴールデンゲート 2120A100【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 43分に出品され03月13日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
光触媒 造花 光の楽園 ゴールデンゲート 2120A100
【商品説明】
・サイズ 約 幅55×奥行44×高さ58cm(手作りのため、サイズの多少の誤差はご了承ください)
・ポリエステル+ポリエチレン
・生産国:日本
【サイズ】
高さ : 24.99 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 69.01 cm
重量 : 2.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
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落札価格7840円
803 入札履歴
終了
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