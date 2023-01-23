『光触媒 造花 光の楽園 ゴールデンゲート 2120A100【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 43分に出品され03月13日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

光触媒 造花 光の楽園 ゴールデンゲート 2120A100



【商品説明】

・サイズ 約 幅55×奥行44×高さ58cm(手作りのため、サイズの多少の誤差はご了承ください)

・ポリエステル+ポリエチレン

・生産国:日本



【サイズ】

高さ : 24.99 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 69.01 cm

重量 : 2.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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