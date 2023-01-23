『胡蝶蘭 造花 光触媒 5本立【デラックス】 シルクフラワー 高級 お歳暮 就任 栄転 開店祝い 開院祝い 開業祝い 新築祝い お祝い 敬老の日 ギフト プレゼント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 19分に出品され03月10日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】高さ７２ｃｍ幅４５ｃｍ奥行４０ｃｍ

【素材】シルクフラワー：ポリエステル



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