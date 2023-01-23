『犬の服 秋冬 新作 ルイスドッグ My Beaute ストライプ Louisdog ダウン ジャケット アウター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 07分に出品され03月13日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
軽量で温かく、高い保温性がある犬の服です。
素材 コットン ポリエステル取り寄せ品のため発送に14日以上かかります
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犬の洋服のサイズの測り方についてはサイズ表を参照してください
こちらの犬の服 ドッグウェアは送料無料で発送いたします犬服 サイズ表
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落札価格7840円
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