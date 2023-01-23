キャットタワー 据え置き ビッグキャットツリー 高さ135m 大型猫 ジュニア猫 子猫向け ハンモック付き トンネル 組立簡単 安定性抜群【2025の人気アイテム】

商品情報

キャットタワー 据え置き ビッグキャットツリー 高さ135m 大型猫 ジュニア猫 子猫向け ハンモック付き トンネル 組立簡単 安定性抜群



素材:パーティクルボード、ポリエステル

サイズ: 約49*35*135cm

(サイズについて：多少の誤差をご了承ください）



まるで猫ちゃんのお城！



ねずみのおもちゃや最上段の台座など ネコ心くすぐる仕掛けにこだわりました。



気付いたらこの中に…



2つの部屋でくつろぎ放題 狭いところが大好きなネコちゃんの為に上下2ヶ所に隠れ家ハウスをご用意。 上は狭め・下は広めのつくりで、 ネコちゃんの好みでくつろいでもらえます。



高いところでホッと一息



見晴らし抜群！5つの台座 頂上には5つの台座（上部板）が付き 135cmの高さから部屋中を見渡せます。 高いところが好きなネコちゃんも大満足

